Lotte Chemical Corp est une entreprise coréenne principalement active dans la production et la vente de produits chimiques. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le segment des polymères est impliqué dans la fabrication et la vente de matières premières pour les plastiques, les appareils ménagers et les automobiles. Les principaux produits polymères comprennent le polyéthylène haute densité, le polypropylène, le polyéthylène basse densité, le polyéthylène téréphtalate, entre autres. Le segment des monomères est impliqué dans la fabrication et la vente de matières premières de produits pétrochimiques transformés tels que le styrène monomère, le butadiène, le conduit d'acide éthylénique, l'oxyde d'éthylène glycol. Le segment de la chimie de base est impliqué dans la fabrication et la vente de matières premières telles que l'éthane, le propylène, le benzène et le toluène. Le segment Autres est engagé dans la location de biens immobiliers, ainsi que dans la fourniture de services d'expédition.

Secteur Produits chimiques de base