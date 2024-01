Lottomatica Group SpA, anciennement Gamma Midco SpA, est une société holding basée en Italie qui opère dans le secteur des paris et des loteries. La société opère dans trois secteurs : Les paris sportifs et les jeux en ligne (en ligne), les paris sportifs et les jeux par l'intermédiaire du réseau de vente au détail (franchise sportive), et les jeux en franchise. Le segment Gaming Franchise comprend la gestion directe de centres de jeux et d'activités de concessionnaires pour les terminaux de loterie vidéo (VLT) et les jeux d'amusement avec prix (AWP). Le segment Sports Franchise se compose d'une large gamme de propositions au détail, y compris, mais sans s'y limiter, les paris sportifs, les paris virtuels et les paris sur les courses de chevaux. Le segment en ligne comprend iSports (paris sportifs, virtuels et hippiques en ligne), iGaming (casino en ligne) et d'autres produits en ligne (tels que le bingo, le poker, les jeux d'adresse, les bourses de paris, etc.) L'entité opère principalement sur le territoire italien.

Secteur Casinos et jeux