Lottomatica, l'entreprise italienne de jeux de hasard, annonce des résultats en hausse pour le premier trimestre et commence à vendre des obligations

Données financières EUR USD CA 2022 1 395 M 1 516 M - Résultat net 2022 73,0 M 79,4 M - Dette nette 2022 1 757 M 1 910 M - PER 2022 - Rendement 2022 - Capitalisation 2 089 M 2 271 M - VE / CA 2021 - VE / CA 2022 - Nbr Employés 1 596 Flottant - Tendances analyse technique LOTTOMATICA GROUP S.P.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Dirigeants et Administrateurs Guglielmo Angelozzi Chief Executive Officer & Director Laurence Lewis Van Lancker Chief Financial Officer Andrea Moneta Non-Executive Chairman Augusta Iannini Independent Non-Executive Director Gaia Mazzalveri Independent Non-Executive Director