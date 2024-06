Fondé en 1932, Lotus Bakeries NV est un acteur mondial du segment des gourmandises et des snacks naturels, avec les marques Lotus®, Biscoff®, nàkd®, TREK®, BEAR®, Kiddylicious®, Peter's Yard®, Dinosaurus®, Peijnenburg® et Annas®. Basée en Belgique, Lotus Bakeries NV est une entreprise dynamique de dimension internationale qui dispose des sites de production en Belgique, aux Pays Bas, en France, en Suède, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis. Un troisième site de production de Biscoff est actuellement en construction en Thaïlande et sera opérationnel d'ici 2026. Le groupe compte 23 organisations commerciales en Europe, en Amérique, en Asie et en Australie. Lotus Bakeries NV travaille également avec des partenaires commerciaux dans environ 50 pays à travers le monde. Lotus Bakeries NV emploie environ 3 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 063 MEUR en 2023. Lotus Bakeries NV est cotée sur Euronext Brussels et fait partie de l'indice BEL20. La majorité des actions sont détenues par la famille Boone et Stevens.

Secteur Transformation des aliments