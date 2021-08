Lotus Bakeries NV : le biscuit le plus cher du monde ?

Parmi les actions les plus chères de la cote européenne, on retrouve le groupe belge Lotus Bakeries, dont le titre flambe de plus de 9% en séance le mardi 17 août, pour atteindre 5500 EUR. L'entreprise est bien connue pour ses biscuits, notamment les fameux spéculoos. Elle a publié des résultats semestriels accueillis avec gourmandise par la communauté financière. Les revenus ont progressé de 13% à 365 M€, deux fois plus vite que prévu, pour un résultat opérationnel de 65 M€, là aussi au-delà des attentes. Les ventes ont été tirées par Lotus Biscoff (biscuits, glaces et chocolat) et par la division Natural Foods, qui relève la tête de façon très dynamique après un passage difficile.

Les marques Lotus (Source Présentation Société)

Guy Sips, qui suit le dossier chez KBC, reste à conserver avec un objectif relevé de 4500 à 5450 EUR. Un objectif déjà dépassé. "Nous avons actualisé notre modèle car nous pensons que Lotus Bakeries peut bénéficier de la tendance à la multiplication des snacks à emporter pour répondre à la demande des consommateurs en matière de commodité, de portabilité et de nutrition. Nous avons également inclus dans la mise à jour de notre modèle l'ambition de Lotus Bakeries de faire de Lotus Biscoff l'une des plus grandes marques de biscuits au monde", explique l'analyste. Lotus entend s'appuyer sur sa branche traditionnelle pour continuer à croître, mais aussi sur le développement du "snacking sain", qui est plus "tendance" mais qui demande aussi plus d'efforts pour atteindre la régularité et la performance du périmètre historique.

Parcours des actions Lotus en 2021...