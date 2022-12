La société indienne Lotus Chocolate augmente de 5 % après avoir vendu sa participation majoritaire à Reliance Retail.

Reliance Consumer Products Limited (RCPL), la branche de Reliance Retail spécialisée dans les biens de consommation à rotation rapide, acquerra une participation de 51% auprès des promoteurs à 113 roupies par action et souscrira également à des actions privilégiées non cumulatives et rachetables.

RCPL proposera également une offre ouverte pour acquérir 26% auprès des actionnaires publics de Lotus.

La valeur par action représente un rabais de 3,5% par rapport au prix de clôture de jeudi de 117,10 roupies.

L'action a atteint un circuit supérieur pour une cinquième session consécutive vendredi, après avoir gagné 27,5 % jusqu'à présent cette semaine.

Reliance Industries, dirigée par le milliardaire indien Mukesh Ambani, s'est diversifiée à partir de son activité principale, le pétrole et la chimie, en se concentrant sur la vente au détail et les télécommunications.

Reliance Retail, actuellement le plus grand détaillant de l'Inde, avait exposé cette année des plans pour acquérir des douzaines de petites marques d'épicerie et de produits non alimentaires, car il vise à construire sa propre entreprise de biens de consommation de 6,5 milliards de dollars pour défier les géants étrangers comme Unilever et Nestlé.

Les actions de Lotus, qui a commencé ses activités en 1992 et fabrique des chocolats, des produits à base de cacao et des dérivés du cacao, sont en hausse de 5,7 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 82,7580 roupies indiennes)