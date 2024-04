Controlé par le constructeur chinois Geely et le fonds de private equity L Catterton — lié à LVMH et Bernard Arnault — le constructeur de supercars Lotus Technology publiait hier ses résultats annuels.

Introduit en bourse en février à une valorisation deux fois supérieure à celle du moment, Lotus a besoin d’argent frais pour financer son expansion. Car Geely voit large : alors que l’usine britannique de Hethel produisait 1 500 véhicules par an, le groupe chinois a investi $1.3 milliard dans une nouvelle usine basée à Wuhan pour en produire cent fois plus et partir à la conquête du monde.

Avec le concours de L Catterton, qui pour sa part s’y connaît en matière de luxe, l’ambition de Geely est de faire de Lotus un nouveau Porsche — rien que ça — depuis qu’il a racheté le légendaire constructeur britannique au conglomérat malaisien DRB-Hicom. A cette fin, outre l’usine de Wuhan, un centre de R&D dernier cri a été monté à Raunheim en Allemagne.

Désormais concentré de manière exclusive sur les véhicules électriques, Lotus a doublé le nombre de modèles livrés sur le dernier trimestre, pour atteindre 3 749, contre 1 782 au troisième trimestre. A titre de comparaison, Aston Martin et Lucid ont livré environ 6 000 véhicules sur l’année 2023.

Naturellement, les comptes de Lotus sont dans le rouge vif avec une perte de $750 millions et des capitaux propres négatifs en fin d’exercice annuel. La dimension spéculative d’un investissement est ici très forte.

L’historique opérationnel de Geely plaide toutefois pour lui. Le groupe a rencontré une spectaculaire réussite avec son plan de redressement de Volvo, qui n’a jamais vendu autant de véhicules — ni réalisé de marges aussi juteuses — que depuis qu’il se trouve sous pavillon chinois.

Avec Lotus, l’objectif de Geely est d’atteindre $8.2 à $8.6 milliards de chiffre d’affaires d’ici deux ans — contre $679 millions aujourd’hui — et une marge brute comparable à celle de Tesla avec 40% de ses ventes réalisées en Chine. Le projet, on le voit, est d’une ambition hors-du-commun.

Du reste, ce sont les parts de marché de Tesla et de Porsche que Lotus entend attaquer en Occident, en se plaçant sur la gamme de prix supérieure du premier et un cran en-dessous de la gamme de prix du second. La recette prendra-t-elle ?

Lotus affiche une valeur d’entreprise de $5.6 milliards, contre $4.6 milliards pour Lucid et $2.2 milliards pour Aston Martin. La différence entre eux, c’est que ni Lucid ni Aston Martin n’ont le moindre espoir de monter en échelle aussi vite que Lotus.