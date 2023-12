Lotus Ventures Inc. a annoncé le lancement de sa prochaine variété collaborative, la "Joker Juice", maintenant disponible en Colombie-Britannique. Avec son mélange piquant de terpènes et sa puissance agréable, la Joker Juice offre une expérience douce aux consommateurs à la recherche d'un cannabis rare cultivé en Colombie-Britannique. Le Joker Juice est actuellement offert en deux UGS de fleurs séchées en Colombie-Britannique : Joker Juice 2 grammes (disponible chez certains détaillants de la province par livraison directe) ; Joker Juice 7 grammes.

La Joker Juice a également été approuvée pour le programme OCS Flow Through et devrait être vendue en Ontario au printemps. La Joker Juice est une nouvelle variété lancée en collaboration avec la BC Weed Co, un groupe de passionnés du cannabis ayant des racines profondes en Colombie-Britannique. Cette variété, connue pour son arôme distinctif, ses effets bien équilibrés et son aspect visuellement frappant, réunit une liste de champions.

Jealousy, Ice Cream Cake et Grape Gas font partie de sa lignée. Les bourgeons denses, violets foncés et verts ont une note sucrée de raisin sucré qui accueille d'abord le palais et se poursuit avec des épices et du carburant pour finir. Les détaillants et les consommateurs peuvent s'attendre à ce que la LOT initiale de la Joker Juice contienne 24,5 % de THC et 2,4 % de terpènes, le myrcène, l'ocimène et le linalol en tête.