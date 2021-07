Louisiana-Pacific Corporation : Reprise de la tendance de fond 12/07/2021 | 15:59 Tommy Douziech 12/07/2021 | 15:59 achat En cours

Cours d'entrée : 59.65$ | Objectif : 73.24$ | Stop : 51.55$ | Potentiel : 22.78% Le titre Louisiana-Pacific Corporation présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 73.24 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

Sous-secteur Bois Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LOUISIANA-PACIFIC CORPORATI.. 61.12% 5 938 SHENZHEN CHENGXIN LITHIUM G.. 73.53% 3 358 DURATEX S.A. 14.16% 3 198 STELLA-JONES INC. -2.44% 2 405 STEICO SE 98.99% 1 843 CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S... -7.93% 1 681 CENTURY PLYBOARDS (INDIA) L.. 75.05% 1 233 DEHUA TB NEW DECORATION MAT.. 9.92% 1 188 OENEO 16.57% 952 ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 0.00% 462 GREENPANEL INDUSTRIES LIMIT.. 89.92% 377

Données financières USD EUR CA 2021 4 158 M - 3 506 M Résultat net 2021 1 342 M - 1 131 M Tréso. nette 2021 827 M - 697 M PER 2021 4,63x Rendement 2021 1,07% Capitalisation 6 101 M 6 101 M 5 144 M VE / CA 2021 1,27x VE / CA 2022 1,50x Nbr Employés 4 500 Flottant 82,1% Prochain événement sur LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION 10/08/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 59,67 $ Objectif de cours Moyen 80,38 $ Ecart / Objectif Moyen 34,7% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs William Bradley Southern Chairman & Chief Executive Officer Alan J. M. Haughie Chief Financial Officer & Executive Vice President Don Walker Chief Information Officer & Vice President Dustan E. McCoy Lead Independent Director Lizanne C. Gottung Independent Director