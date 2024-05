Louisiana-Pacific Corporation est un fournisseur de solutions de construction. La société fabrique des produits de construction en bois d'ingénierie qui répondent aux exigences des constructeurs, des rénovateurs et des propriétaires dans le monde entier. L'offre de la société comprend des produits de construction et des accessoires, tels que les solutions de bardage (LP SmartSide Trim & Siding, LP SmartSide ExpertFinish Trim & Siding, LP BuilderSeries Lap Siding, et LP Outdoor Building Solutions) ; les solutions structurelles LP (LP TechShield Radiant Barrier, LP WeatherLogic Air & Water Barrier, LP Legacy Premium Sub-Flooring, LP FlameBlock Fire-Rated Sheathing, et LP NovaCore Thermal Insulated Sheathing) ; et les panneaux à copeaux orientés (OSB). La société offre également un service à la clientèle et une garantie. La société exploite environ 23 usines aux États-Unis, au Canada, au Chili et au Brésil.

Secteur Sylviculture