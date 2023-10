Loungers PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui opère des cafés-bars et des cafés-restaurants. Ses marques comprennent Lounge, Brightside et Cosy Club. Le Lounge est un café/bar de quartier qui combine des éléments d'un restaurant, d'un pub britannique et de la culture d'un café. Il compte environ 164 Lounges dans tout le pays. Il propose des repas toute la journée, avec le même menu. Les Cosy Clubs sont des bars-restaurants formels qui proposent des réservations et un service à table, une restauration toute la journée et mettent l'accent sur l'hospitalité et la culture. Les clients utilisent les Cosy Clubs de la même manière qu'ils utilisent les Lounges (par exemple, pour un café ou un déjeuner rapide). Le soir, ils sont utilisés de manière plus formelle pour des boissons et des dîners et accueillent souvent de grandes tables pour célébrer une occasion spéciale. Il y a environ 31 Cosy Clubs dans tout le pays.

Secteur Restaurants et bars