Lowe's Companies, Inc. : La configuration est positive

Données financières USD EUR CA 2022 95 723 M - 84 651 M Résultat net 2022 8 323 M - 7 360 M Dette nette 2022 25 538 M - 22 584 M PER 2022 21,3x Rendement 2022 1,13% Capitalisation 171 Mrd 171 Mrd 151 Mrd VE / CA 2022 2,05x VE / CA 2023 2,07x Nbr Employés 280 000 Flottant 99,9% Prochain événement sur LOWE'S COMPANIES, INC. 18/01/22 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 31 Dernier Cours de Cloture 253,70 $ Objectif de cours Moyen 272,66 $ Ecart / Objectif Moyen 7,47% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Marvin R. Ellison Chairman, President & Chief Executive Officer David M. Denton Chief Financial Officer & Executive Vice President Seemantini Godbole Chief Information Officer & Executive VP Jeff R. Vining Chief Compliance Officer & Senior Vice President Ralph Alvarez Independent Director