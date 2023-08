Lowe's Companies, Inc. est le n° 2 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de décoration (35,3%) : notamment accessoires de cuisines, produits de revêtement des surfaces et peinture ; - matériaux de construction, produits de menuiserie et de plomberie générale, matériels électriques, produits de quincaillerie, etc. (32,4%) ; - pelouse et produits de jardinage et de décoration d'extérieur (29,7%) ; - autres (2,6%). Au 31/01/2022, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 971 magasins implantés aux Etats-Unis (1 737) et au Canada (234). 93,9% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage