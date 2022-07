La banque centrale australienne prévoit d'autres hausses de taux et se félicite de la révision du gouvernement.

L'avertissement a été lancé alors que la banque centrale doit faire face à la première enquête indépendante sur ses opérations depuis les années 1990, au milieu des critiques sur ses prévisions d'inflation et de politique.

Dans un discours prononcé lors d'une conférence d'affaires à Melbourne, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré qu'il était crucial que l'inflation élevée ne se répercute pas sur les attentes des entreprises et des ménages et ne devienne pas un cycle auto-réalisateur.

Il a suggéré que les taux pourraient devoir augmenter jusqu'à un niveau neutre d'au moins 2,5 %, par rapport au taux actuel de 1,35 %, pour freiner l'inflation qui atteint un pic de 5,1 % depuis 20 ans.

"Pour que l'inflation revienne dans la fourchette cible de 2 % à 3 %, un équilibre plus durable entre la demande et l'offre est nécessaire. Des taux d'intérêt plus élevés permettront d'y parvenir", a déclaré M. Lowe.

La RBA a déjà relevé ses taux trois mois de suite et les marchés parient sur de nouvelles hausses pour atteindre près de 3,5 % d'ici la fin de l'année.

Les perspectives sobres de M. Lowe surviennent alors que le gouvernement travailliste nouvellement élu a publié les détails d'une révision de la banque centrale prévue de longue date et portant sur la structure de son conseil d'administration, ses opérations et ses méthodes de communication avec le public.

La RBA a fait l'objet de critiques pour avoir prévu que les taux resteraient à un niveau d'urgence de 0,1 % jusqu'en 2024, avant de faire marche arrière et de commencer à augmenter les taux en mai lorsque l'inflation a dépassé les attentes.

La banque centrale n'a pas non plus atteint son objectif d'inflation de 2 % à 3 % pendant la majeure partie de la décennie précédente, ce qui a conduit le FMI à suggérer que la politique avait été trop stricte pendant ces années.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que la révision, dont le rapport est prévu pour mars, ne visait pas à "tirer à boulets rouges" sur la RBA, mais plutôt à déterminer s'il existait de meilleures façons de formuler et de mener la politique monétaire.

M. Lowe a déclaré que le conseil d'administration et le personnel de la banque accueillaient favorablement l'examen.

"Les termes de référence sont appropriés et le gouvernement a nommé un panel de première classe", a-t-il déclaré. "C'est l'occasion de faire le point sur nos dispositions de politique monétaire et de s'assurer qu'elles sont adaptées aux défis à venir."

M. Lowe a également défendu l'objectif de la RBA de maintenir l'inflation dans une fourchette de 2 à 3 % à long terme, affirmant qu'un objectif flexible pour les prix à la consommation était largement accepté comme le bon cadre par les banques centrales du monde entier.