Lowe : fait mieux que prévu au dernier trimestre

Lowe's a réalisé au dernier trimestre 2021 un bénéfice de 1,21 milliard de dollars, soit 1,78 dollar par action, après 978 millions, ou 1,32 dollar par action, un an plus tôt à la même époque. C'est nettement mieux que le consensus FactSet qui visait un BPA de 71 cents. L'enseigne de magasins de bricolage a également vu son chiffre d'affaires progresser de 4,8% à 21,34 milliards, dépassant là encore les attentes de 20,93 milliards de dollars. A périmètre comparable, les ventes ont augmenté de 5,1% (consensus de +4,1%).



Pour l'exercice 2022, la société prévoit un BPA de 13,10 à 13,60 dollars, supérieur au consensus FactSet de 12,93 dollars, et un chiffre d'affaires de 97 à 99 milliards de dollars, contre des attentes de 97,14 milliards de dollars.