Lowe's : nouvelles primes pour les employés

07/10/2020 | 15:13

Lowe's Companies annonce offrir pour 100 millions de dollars de primes supplémentaires à ses employés en première ligne, portant ainsi à plus de 775 millions l'ensemble des engagements de la chaine de rénovation résidentielle durant la pandémie.



Ainsi, tous les salariés actifs dans les magasins, centres de distribution et centres de soutien de Lowe's aux Etats-Unis recevront un bonus le 16 octobre, de 300 dollars pour les employés à temps plein et de 150 dollars pour ceux à temps partiels et les saisonniers.



