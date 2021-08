Lowe : surprend le consensus avec des ventes en hausse

Au second trimestre de son exercice fiscal (clos fin juillet), Lowe's a réalisé un bénéfice de 3,02 milliards de dollars, soit 4,25 dollars par action. C'est 24 cents au-dessus du consensus FactSet. En comparaison, l'an passé à la même époque, l'enseigne de magasins de bricolage avait réalisé un bénéfice de 2,83 milliards de dollars, ou 3,74 dollars par action. Les ventes ont elles aussi surpris puisqu'elle ont progressé de 1% à 27,57 milliards, alors que le consensus attendait un repli à 26,74 milliards. A périmètre comparable, elles ont reculé de 1,6%, contre des attentes à -2,2%.



Les ventes en ligne ont pour leur augmenté de 7% sur un an.



Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le détaillant prévoit un chiffre d'affaires "d'environ 92 milliards de dollars", supérieur au consensus FactSet de 91,4 milliards de dollars, et voit sa marge brute "en légère hausse."