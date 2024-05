Lowell Farms Inc. est une entreprise de cannabis dont les activités sont intégrées verticalement, notamment la culture, l'extraction, le traitement, la fabrication, la marque, l'emballage et la distribution en gros aux dispensaires de détail. La société fabrique et distribue ses propres marques et des marques tierces sélectionnées dans tout l'État de Californie. Elle fournit également des services de fabrication, d'extraction et de distribution à des entreprises tierces spécialisées dans le cannabis et le marquage du cannabis, et vend des fleurs en vrac de marque propre et des fleurs en vrac de marque tierce à des entreprises de distribution et de fabrication agréées en Californie. Ses marques comprennent Lowell Smokes, Lowell Herb Co, House Weed, Kaizen, Moon, Original Pot Company, Flavor Extracts, Humble Flower et Cypress Cannabis. La société exploite des installations de traitement d'une superficie d'environ 40 000 pieds carrés, des installations de fabrication et de laboratoire d'une superficie de 15 000 pieds carrés à Salinas, en Californie, et des installations de laboratoire à Salinas, en Californie, ainsi que d'autres installations.

Secteur Installations et services en soins de santé