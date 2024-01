LPA Group PLC est un concepteur, fabricant et fournisseur britannique de systèmes électroniques et d'éclairage à base de diodes électroluminescentes (DEL), de systèmes électromécaniques et un distributeur de composants techniques. Le secteur de la société comprend les systèmes électromécaniques, la distribution de composants d'ingénierie et les systèmes d'éclairage et électroniques. Le secteur des systèmes électromécaniques se consacre à la conception et à la fabrication de systèmes et de composants électromécaniques destinés aux marchés du rail, des services au sol pour avions et de l'industrie de niche. Son segment "Engineered component distribution" est un distributeur de services et un fournisseur de solutions à valeur ajoutée pour les marchés du rail, de l'aérospatiale et de la défense. Son segment "éclairage et systèmes électroniques" conçoit et fabrique des éclairages LED et des systèmes électroniques destinés au marché ferroviaire, au marché des infrastructures et à d'autres marchés. Ses produits comprennent des disjoncteurs, des connecteurs, des contacteurs, des ventilateurs et des connecteurs électriques inter-voitures (cavaliers inter-voitures).

Secteur Equipements et composants électriques