LPKF Laser & Electronics SE, anciennement connue sous le nom de LPKF Laser & Electronics AG, est une société basée en Allemagne, qui opère en tant que fournisseur de solutions basées sur le laser pour l'industrie technologique. Ses produits sont utilisés dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, de micro-puces, de pièces automobiles, de panneaux solaires et de nombreux autres composants. La société a quatre segments d'exploitation : développement, électronique, soudage et solaire. Le segment du développement développe des systèmes pour le développement et la recherche de cartes de circuits imprimés et des systèmes pour la biotechnologie. Le segment électronique développe des systèmes pour la production électronique et la fabrication de composants en verre. Le segment de la soudure développe des systèmes pour la soudure des plastiques et le segment du solaire développe des systèmes pour la production de cellules solaires et pour l'impression par transfert laser.