LPL Financial Holdings Inc. est une société de courtage qui fournit une plateforme de services de courtage et de conseil en investissement aux conseillers financiers indépendants et aux conseillers financiers des institutions financières aux États-Unis. La société fournit sa technologie et ses services aux conseillers par le biais d'une plateforme technologique basée sur le cloud et accessible sur le web. La société propose une plateforme personnalisable de technologie intégrée, des plateformes de courtage et de conseil, des capacités numériques, des services de compensation et de conformité, des solutions commerciales, des services de planification et de conseil, et des programmes de gestion consultative des pratiques. Elle automatise les processus chronophages, tels que l'ouverture et la gestion des comptes, l'imagerie documentaire, l'exécution des transactions et le rééquilibrage des comptes. Les produits de la société comprennent des investissements alternatifs, des rentes, des produits négociés en bourse, des produits d'assurance, des fonds communs de placement, des produits de plans de retraite, des comptes gérés séparément, des produits structurés et des fonds communs de placement.