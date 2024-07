LPL Financial Holdings Inc. est un courtier indépendant et une société de conseil en investissement. La société offre une plateforme intégrée de services de courtage et de conseil en investissement aux conseillers financiers indépendants et aux conseillers financiers en entreprise (collectivement, les conseillers) aux États-Unis. Grâce à sa plateforme complète, elle offre des solutions technologiques intégrées, des plateformes de courtage et de conseil, des services de compensation, de conformité, d'affaires, de planification et de conseil, des programmes consultatifs de gestion des pratiques et des formations, ainsi que des recherches internes. Grâce à sa plateforme de conservation et de compensation, qui utilise des technologies propriétaires et tierces, la société offre un accès à des produits et services financiers diversifiés, ce qui permet à ses conseillers d'offrir des conseils financiers personnalisés et des services de courtage aux investisseurs particuliers. Ses produits comprennent des investissements alternatifs, des rentes, des produits négociés en bourse, des produits d'assurance, des fonds communs de placement et des produits de plans de retraite.