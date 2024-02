LPP SA est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus sous les marques Reserved, Cropp, House, Mohito et Sinsay. L'activité du groupe s'organise autour de 3 familles de produits : - vêtements : vestes, manteaux, pulls, chandails, pantalons, robes, chemises, etc. ; - sous-vêtements ; - accessoires : chapeaux, foulards, gants, etc. A fin 2021, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 244 magasins dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Pologne (39,3%), Europe de l'Est (27,8%), Europe (32,7%) et Moyen Orient (0,2%).

Secteur Détaillant habillement et accessoires