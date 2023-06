LQwD FinTech Corp. est une société de technologie basée au Canada. La société se concentre sur le développement de diverses plateformes, solutions et applications basées sur le Web. La société est un fournisseur de services de réseau éclair (FSL) engagé dans le développement d'infrastructures et de solutions de paiement. Elle se concentre sur le développement d'une plateforme de nœud de réseau éclair en tant que service. Sa plateforme LN fournit une plateforme en tant que service (PaaS) basée sur le cloud pour le déploiement et la gestion de l'infrastructure LN. Elle fournit des services de qualité institutionnelle qui soutiennent le réseau Lightning et la mise à l'échelle de Bitcoin. La société détient et acquiert des bitcoins en tant qu'actif d'exploitation pour les nœuds et les canaux de paiement à travers le Lightning Network. Ses filiales comprennent Coronado Resources USA LLC, LQwD Financial Corp, Skyrun Technology Corp, 0980862 B.C. Ltd, 0997680 B.C. Ltd et 0997684 B.C. Ltd.

Secteur Infrastructures de Fintech diverses