L’Union Bancaire Privée annonce enrichir sa plateforme alternative UCITS, avec son premier fonds ‘Article 8’. Lancé en partenariat avec Bain Capital Public Equity, LP, société de conseil affiliée de Bain Capital, le fonds U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS consiste en une stratégie ‘long/short’ en actions globales.



U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS intègre des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement, et vise à capturer la hausse des marchés tout en limitant les pertes en phase baissière.



" Centrée sur quatre secteurs – la consommation, la santé, les TMT et les financières –, cette stratégie permet d'appliquer une approche typique des marchés privés aux actions du marché public sur un horizon d'investissement moyen, afin d'améliorer la visibilité et la génération d'alpha ", explique le gestionnaire d'actifs.



Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management à l'UBP, a déclaré à cette occasion: "En 2021, notre plateforme alternative UCITS a franchi un cap important en dépassant les USD 1 milliard d'actifs sous gestion, preuve de l'attrait de ce type de solution, aussi bien auprès des investisseurs institutionnels que des investisseurs privés ".