LSB Industries, Inc. se consacre principalement à la fabrication et à la commercialisation de produits chimiques destinés aux marchés agricoles, industriels et miniers. La société fabrique des produits pour trois marchés principaux : agricole, industriel et minier. Ses produits agricoles comprennent l'ammoniac, le nitrate d'ammonium de qualité engrais (AN), le nitrate d'ammonium haute densité (HDAN) et le nitrate d'ammoniac uréique (UAN). Ses produits industriels comprennent l'ammoniac de haute pureté et de qualité commerciale, le nitrate d'ammonium de haute pureté, les acides sulfuriques, l'acide nitrique concentré, mélangé et ordinaire, les acides nitrants mélangés, le dioxyde de carbone et le fluide d'échappement diesel (DEF). Ses produits miniers comprennent de l'AN de qualité industrielle (LDAN) et des solutions d'AN. Elle possède et exploite trois usines à El Dorado (Arkansas), Cherokee (Alabama) et Pryor (Oklahoma). Ses produits sont vendus par l'intermédiaire de distributeurs et directement aux clients finaux dans l'ensemble des États-Unis et dans certaines parties du Mexique, du Canada et des Caraïbes.

Secteur Chimie diversifiée