LSI Industries Inc. (LSI) est un producteur de solutions d'éclairage non résidentiel et d'affichage de détail. La société opère à travers deux segments : Lighting et Display Solutions. Son segment Lighting fabrique, commercialise et vend des solutions de contrôle et d'appareils d'éclairage extérieur et intérieur sur les marchés commerciaux et industriels, notamment les stations-service et les dépanneurs, les parcs de stationnement et les garages, les restaurants à service rapide, les commerces de détail, les épiceries et les pharmacies, les concessions automobiles, les terrains de sport et les entrepôts. Son segment Solutions d'affichage fabrique, vend et installe des éléments d'affichage et d'image visuelle extérieurs et intérieurs, notamment des graphiques imprimés, des graphiques structurels, des panneaux de signalisation numérique, des systèmes de panneaux de menu, des dispositifs d'affichage de magasin, des présentoirs réfrigérés et des éléments d'affichage personnalisés.

Secteur Fournitures de construction et installation