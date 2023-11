Communiqué officiel de LSL PHARMA GROUP INC.

Revenus de 2,5 M$, en hausse de 25% comparativement aux deux derniers trimestres de l’année

Marge brute de 18,6 %, en forte hausse par rapport à une marge brute négative de (1 %) l’an passé;

BAIIA ajusté 1 de 0,1 M $ comparativement à un BAIIA ajusté négatif de 0,9M $ un an plus tôt;

Hausse séquentielle des revenus projetée pour Q4-23 supérieure à 40 %;

La Société tirera parti dès le début de 2024 des nouvelles ententes dévoilées en octobre dernier en lien avec des bons de commandes d’une valeur annuelle pouvant atteindre 2,6 M$ pour des produits de santé naturels, ce qui amène à ce jour son carnet de commandes à plus de 6 M$;

Autorisation temporaire par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour exporter son onguent ophtalmique ÉrythromycinePr.

BOUCHERVILLE, Québec, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) – Groupe LSL Pharma inc. (« la Société » ou « le Groupe LSL Pharma »), une société pharmaceutique intégrée canadienne, a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023. Le rapport de gestion et les états financiers consolidés non audités de la Société sont disponibles sur SEDAR+. À moins d’avis contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Groupe LSL Pharma affiche une solide progression depuis le début de l’exercice, alors que ses deux filiales contribuent à l’amélioration de sa performance financière et opérationelle », a mentionné François Roberge, président et chef de la direction du Groupe LSL Pharma. « L’accélération de la cadence de production des activités de Laboratoires LSL (« LSL ») progresse comme prévu à la suite du déménagement dans de nouvelles installations à La Pocatière plus tôt cette année. Par ailleurs, nous avons aussi complété des mesures d’optimisation à l’usine de Steri-Med Pharma (« Steri-Med ») en vue d’accroître sa capacité de production dès le début de 2024 afin de répondre à une demande croissante pour nos produits. »

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES

(en milliers de $ CA, sauf les montants par action) Troisième trimestre clos le Neuf mois terminés le 30 sept.

2023 30 sept.

2022 30 sept.

2023 30 sept.

2022 Revenus 2 512 2 642 6 570 5 924 Marge brute 467 (13 ) 1 546 (935 ) BAIIA ajusté1 96 (865 ) (166 ) (3 872 ) Perte nette (762 ) (1 467 ) (7 996 ) (5 045 ) Perte nette par action (0,01 ) (0,02 ) (0.10 ) (0.08 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circ. (‘000s) 82 434 64 647 79 617 64 647

1 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS. Voir la section Mesures financières non conformes aux IFRS pour les définitions et les rapprochements.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, Groupe LSL Pharma a enregistré des revenus de 2,5 M$, en légère baisse par rapport à 2,6 M$ pour la même période l'année dernière, mais en hausse séquentielle de 24% comparativement à 2,0 M$ aux deux derniers trimestres de l’exercice courant.

La variation d’une année à l’autre s’explique par la reprise graduelle des activités de LSL à la suite de la transition vers sa nouvelle usine de fabrication ainsi que par un arrêt de production estival prolongé à l’usine de Steri-Med afin d’améliorer le flux de production et de procéder à l’optimisation des équipements et des locaux de production. Par ailleurs, l’augmentation séquentielle reflète en bonne partie l’impact de la nouvelle usine de LSL ainsi que l’efficacité des mesures mises de l’avant au cours des périodes précédentes.

Le BAIIA ajusté, qui exclut les éléments non-récurrents, s’est élevé à 0,1 M$, comparativement à une perte de 0,9 M$ un an plus tôt. Cette amélioration marquée est attribuable principalement à l’augmentation du bénéfice brut, lequel a totalisé 0,5 M$ comparativement à une perte de 13 000 $ l’année dernière, ainsi qu’à une diminution des frais d'administration de plus de 25%.

La perte nette pour le troisième trimestre s'est élevée à 0,8 M$, soit 0,01 $ par action, une amélioration de 47 % comparativement à la perte nette de 1,5 M$, ou 0,02 $ par action, lors de l’exercice précédent.

RÉSULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2023, les revenus du Groupe LSL Pharma ont atteint 6,6 M$, en hausse de 11 % comparativement à 5,9 M$ pour la même période de l’exercice précédent. Le bénéfice brut s’est élevé à 1,5 M$, par rapport à une perte de 0,9M $ un an plus tôt. Le BAIIA ajusté a affiché une perte de 0,2 M$, une amélioration marquée par rapport à une perte de 3,9 M$ lors de l’exercice précédent. La perte nette a totalisé 8,0 M$, soit 0,01 $ par action, contre une perte de 5,0 M$, ou 0,08 $ par action, un an plus tôt.

SITUATION FINANCIÈRE

Reflétant les placements privés conclus au premier trimestre de l’exercice, les capitaux propres s'élevaient à 9,8 M$ au 30 septembre 2023, contre 5,6 M$ au début de l'année. La dette à long terme, y compris la partie courante, totalisait 10,0 M$, comparativement à 9,3 M$ au début de l’exercice. Le fonds de roulement se chiffrait à (8,2 M$), contre (7,0 M$) au 31 décembre 2022, alors qu’une tranche de 4,9 M$ de la dette à long terme est désormais présentée à titre de passif courant en raison de sa date d’échéance.

ÉVÉNEMENT SUBSÉQUENT

Le 1er novembre 2023, la Société a annoncé la clôture de la première tranche de son placement privé avec courtier (le « placement ») par l’émission de 229 300 débentures convertibles non garanties au prix de 10 $ par débenture, pour un produit brut de 2 293 000 $ sur un total 5 000 000 $ (en supposant l’exercice intégral de l’option de l’agent d’augmenter la taille du placement jusqu’à 1 000 000 $). Le produit net du placement sera utilisé pour le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations et les besoins généraux de la Société. Une deuxième tranche du placement est prévue se clôturer avant la fin du quatrième trimestre.

PERSPECTIVES

« Les prochains trimestres s’annoncent prometteurs, alors que nous prendrons avantage des hausses de capacité de production au sein de chaque filiale. De plus, dès le quatrième trimestre de 2023 ainsi qu’en 2024, nous tirerons parti des nouvelles ententes dévoilées en octobre dernier. Dans un premier temps, Steri-Med fournira de l’onguent ophtalmique stérile pour le traitement des nouveau-nés dans les hôpitaux américains en vertu d’un accord exclusif avec la société pharmaceutique spécialisée américaine Fera Pharmaceuticals, LLC. Par ailleurs, LSL entreprendra ses livraisons en lien avec de nouveaux bons de commande pour des produits de santé naturels dont la valeur pourrait surpasser 2,6 M$ sur une base annuelle. Finalement, nous poursuivons nos efforts afin de réaliser des acquisitions stratégiques qui nous permettront d'élargir davantage notre gamme de produits et notre clientèle », a conclu M. Roberge.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Les mesures financières non conformes aux normes IFRS incluses dans le présent communiqué ne sont pas des mesures reconnues en vertu des normes IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes IFRS; elles peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Lorsqu'elles sont utilisées, ces mesures sont définies de manière à permettre le rapprochement avec la mesure IFRS la plus comparable. Ces mesures sont fournies à titre d'information supplémentaire pour compléter les mesures IFRS, en permettant de mieux comprendre les résultats d'exploitation de la Société, de son point de vue. En conséquence, elles ne doivent pas être considérées isolément ni se substituer à l'analyse des informations financières du Groupe LSL présentées selon les normes IFRS. Malgré l'importance de ces mesures pour la direction dans la définition des objectifs et l'évaluation des performances, la Société souligne qu'il s'agit de mesures non conformes aux normes IFRS dont l'utilité pour les investisseurs peut être limitée.

La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS, telles que le BAIIA et le BAIIA ajusté, pour fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire de sa performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de son activité principale qui pourraient autrement ne pas être apparentes si l'on n’avait recours qu’aux mesures financières conformes aux IFRS. La Société observe également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans l'évaluation des émetteurs. Le Groupe LSL utilise également des mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter la comparaison des performances opérationnelles d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation annuels et évaluer sa capacité à répondre aux besoins futurs en matière de service de la dette, de dépenses d'investissement et de fonds de roulement. La définition et le rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté utilisés et présentés par la Société avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont détaillés ci-dessous.

Le BAIIA se définit comme le bénéfice ou la perte net(te) corrigé(e) de la charge d'impôt sur le résultat, de l'amortissement des immobilisations corporelles, de l'amortissement des immobilisations incorporelles, des intérêts sur les dettes à court et à long termes et d'autres coûts de financement tels que le gain ou la perte de change, les revenus d'intérêts et autres. La direction utilise le BAIIA pour évaluer la performance opérationnelle de la Société.

Le BAIIA ajusté se définit comme le BAIIA ajusté pour les coûts spéciaux de recrutement et les indemnités de départ des employés, les honoraires professionnels spéciaux, la rémunération à base d'actions et les autres coûts d'émission de bons de souscription ou d'options, les frais de déménagement et les autres dépenses liées à l'inscription de la Société à la cote de la Bourse de croissance TSX. La Société utilise le BAIIA ajusté comme une mesure clé pour évaluer la performance de l'entreprise lorsque l’on compare les résultats aux budgets, aux prévisions et aux années précédentes. La direction estime que le BAIIA ajusté est une mesure plus précise de la génération de flux de trésorerie que, par exemple, les flux de trésorerie provenant des opérations, car il élimine les fluctuations des flux de trésorerie causées par des changements inhabituels dans le fonds de roulement.

Rapprochement de la perte nette avec le BAIIA et le BAIIA ajusté

(en milliers de $ CA)* Troisième trimestre clos le Neuf mois terminés le 30 sept.

2023 30 sept.

2022 30 sept.

2023 30 sept.

2022 Perte nette (762 ) (1 467 ) (7 996 ) (5 045 ) Frais financiers nets 426 341 1 269 408 Amortissement 347 249 885 750 BAIIA 11 (877 ) (5 842 ) (3 887 ) Coût lié à la prise de contrôle inversée - - 2 488 - Frais de déménagement 1 - 133 - Charges liées à la rémunération à base d’actions

Frais de recrutement et indemnités de départ -

84 -

12 2 971

84 -

- BAIIA ajusté 96 (865 ) (166 ) (3 887 )

* Certains écarts de calcul sont liés à l’arrondissement des montants.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être reconnus par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention », « estimer », « continuer » ou une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prédire, ce qui pourrait entraîner une différence matérielle entre les résultats ou les performances réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Tous les énoncés prospectifs présentés ici doivent être considérés conjointement avec ces documents.

Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que l'un ou l’autre des événements mentionnés dans les déclarations prévisionnelles se produira, et si l'un d'entre eux se produit, les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société pourraient différer matériellement des résultats exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de ce dernier. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DU GROUPE LSL PHARMA INC.

Le Groupe LSL Pharma est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires de haute qualité sous forme solide, ainsi que de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites suivants : www.groupelslpharma.com , www.laboratoirelsl.com et www.sterimedpharma.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.