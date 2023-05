LSL Property Services va convertir l'ensemble de son réseau de succursales en franchises

(Alliance News) - LSL Property Services PLC a annoncé jeudi que l'ensemble de son réseau d'agences immobilières, qui compte 183 agences, sera converti en franchises.

L'agence immobilière basée à Newcastle, en Angleterre, a déclaré que des accords de franchise ont été conclus avec 143 de ses 183 agences en propriété, et que les accords pour les 40 agences restantes sont à un stade avancé.

LSL a déclaré qu'après la conclusion de ces accords, elle fournira des services à un réseau d'environ 300 agences au Royaume-Uni.

Des réductions de coûts significatives d'environ 110 millions de livres sterling seront réalisées "immédiatement" grâce au changement de franchise.

Cette annonce fait suite à un examen stratégique visant à "simplifier" la société et à concentrer ses activités sur les services interentreprises, a déclaré LSL.

Pour l'avenir, la société s'attend à ce que le changement ait un impact neutre sur son bénéfice d'exploitation sous-jacent en 2023, mais a noté que le changement sera relutif pour le bénéfice de LSL à partir de 2024.

Le directeur général David Stewart a déclaré : " Le modèle de franchise des agences immobilières est similaire à notre réseau de services financiers et il fera de nous une entreprise beaucoup plus simple et plus résiliente tout en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance de notre division d'agences immobilières. Je suis ravi que nous ayons pu mener à bien ce projet majeur et je me réjouis des perspectives de croissance qui s'offrent à nous."

Les actions de LSL étaient en hausse de 6,2 % à 296,23 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

