LSL Property Services plc est un fournisseur britannique de services aux intermédiaires en prêts hypothécaires, de conseils spécialisés en matière de prêts hypothécaires et d'assurance aux agences immobilières et aux clients de la construction neuve, et de services d'évaluation aux créanciers hypothécaires du Royaume-Uni. La société exploite également un réseau d'agences immobilières en propriété et en franchise. Elle opère à travers trois segments : Services financiers, Services d'arpentage et d'évaluation, et Agence immobilière. Le segment des services financiers organise des prêts hypothécaires pour un certain nombre de créanciers et organise des polices d'assurance générale et de protection pour un panel de compagnies d'assurance. Le segment Services d'arpentage et d'évaluation fournit un service d'évaluation et d'arpentage professionnel de propriétés résidentielles à divers créanciers et clients individuels. Le segment des agences immobilières fournit des services liés à la vente et à la location de propriétés résidentielles. Elle exploite un réseau de succursales dans les rues.