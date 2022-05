Les actions européennes augmentent pour la troisième journée alors que les paris sur une hausse agressive des taux s'atténuent

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,7 % à 8 h 27 GMT, suivant la hausse de Wall Bourse et les gains en Asie. [MKTS/GLOB]

Les valeurs technologiques, industrielles et de luxe ont été parmi les plus fortes hausses du STOXX 600, tandis que les minières, en hausse de 1,8 %, ont mené les gains parmi les secteurs.

Pour la semaine, l'indice a été vu clôturant autour de 2% de plus, son plus grand saut hebdomadaire en 10. Les banques ont été parmi les plus performantes cette semaine, avec une hausse d'environ 5 %, les principales banques centrales ayant maintenu le cap sur la hausse des taux d'intérêt.

La volatilité du marché en début de semaine, due aux spéculations sur la politique monétaire, s'est calmée après que la Réserve fédérale américaine ait signalé qu'elle pourrait faire une pause après des hausses de 50 points de base au cours des deux prochains mois. La Banque centrale européenne a déclaré qu'elle était prête à commencer son cycle de hausse en juillet.

"Les marchés se sentent un peu plus heureux de savoir où les choses vont aller, et aussi que les banques centrales vont se concentrer sur une approche mesurée... pour créer cet atterrissage en douceur et empêcher les économies de tomber en récession", a déclaré Danni Hewson, analyste financier chez AJ Bell.

Les inquiétudes concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui alimente davantage les prix de l'énergie, et les inquiétudes concernant la demande de la Chine dans le cadre des restrictions COVID-19 qui frappent la croissance, ont également pesé sur les actions récemment.

Le STOXX 600 est en passe de terminer le mois de mai en baisse, laissant mars comme le seul mois où il a enregistré des gains cette année.

Le FTSE 100, la valeur vedette de Londres, a sous-performé vendredi, les valeurs énergétiques ayant suivi la baisse des prix du pétrole. [.L]

Les détaillants britanniques s'étaient repris jeudi dans l'espoir qu'un paquet de 15 milliards de livres (18,92 milliards de dollars) de soutien du gouvernement aux ménages les encourage à continuer à dépenser.

Mais cela pourrait ne pas être suffisant pour soutenir de manière significative les détaillants, a déclaré Hewson.

"Vous commencez à creuser dans les chiffres (du plan de relance) et vous réalisez que ce petit coup de pouce devra probablement être répété", a déclaré Hewson.

La société britannique LSL Property Services a chuté de 2,8 % après avoir déclaré que la hausse de l'inflation affecterait son bénéfice annuel.

(1 $ = 0,7926 livre)