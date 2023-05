Palace Capital procède à des cessions industrielles

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce vendredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Palace Capital PLC, en hausse de 1,9% à 220 pence, fourchette de 12 mois 195p-295p. L'investisseur immobilier axé sur les villes universitaires et les centres-villes annonce la cession de toutes ses propriétés industrielles, à l'exception d'une seule, générant un produit de 34,0 millions de livres sterling pour rembourser la dette. "La cession de la majorité du portefeuille industriel de la société est une étape importante dans la réduction de sa dette et de son ratio prêt/valeur, ce qui signifie que nous pouvons continuer à nous concentrer sur la maximisation des rendements en espèces pour les actionnaires", a déclaré Steven Owen, président exécutif par intérim. La société fait également le point sur ses activités récentes, notant un taux de recouvrement des loyers de 99 % pour l'année se terminant le 31 mars, tandis que le taux d'occupation est stable à 87,7 %, contre 88,5 % l'année précédente.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

LSL Property Services PLC, en baisse de 3,7% à 292,62 pence, fourchette de 12 mois 211 pence-405 pence. L'agence immobilière basée à Newcastle restitue une partie des gains de jeudi, après avoir annoncé une "étape importante" dans sa stratégie. LSL a déclaré jeudi que l'ensemble de son réseau d'agences immobilières, composé de 183 succursales, deviendrait franchisé. "Après la conclusion de ces accords, LSL deviendra l'un des plus grands fournisseurs de services de franchise d'agences immobilières au Royaume-Uni, fournissant des services à un réseau d'un peu plus de 300 succursales", avait-elle expliqué, vantant les importantes économies de coûts réalisées grâce à ce changement et son potentiel d'augmentation des bénéfices à partir de 2024.

Riverstone Energy Ltd, en baisse de 0,7% à 560,01 pence, fourchette de 12 mois 530,4 pence-750 pence. La société d'investissement axée sur les États-Unis, le Canada, l'Europe et l'Australie, avec des actifs dans le secteur de l'énergie, déclare une valeur d'actif net par action de 13,60 USD au 31 mars, en baisse de 6 % par rapport au 31 décembre. Cette baisse est due à la chute de la juste valeur des investissements dans Hammerhead, Enviva, GoodLeap et Anuvia, partiellement compensée par des gains dans l'investissement dans Permian Resources. "Bien que le premier trimestre ait présenté des défis, en particulier en ce qui concerne le portefeuille de décarbonisation, je ne doute pas que les investissements de REL bénéficieront des vents contraires anticipés par l'ensemble du secteur de la décarbonisation, étant donné le soutien réglementaire renouvelé aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE ", a déclaré le président Richard Horlick.

