PJSC LSR Group figure parmi les principaux groupes immobiliers et de BTP russes. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement, construction sous contrat et vente d'actifs immobiliers (78,4%) : essentiellement actifs résidentiels et commerciaux ; - fabrication de matériaux de construction (15,9%) : sable (6,2 millions de m3 vendus en 2021), granite écrasé (6,7 millions de m3 vendus), béton aéré (2 millions de m3 vendus), béton prêt à l'emploi (0,9 million de m3 vendus) et briques (308 millions d'unités vendues) ; - autres (5,7%) : notamment prestations de transport de matériaux de construction et gestion d'équipements de construction.

Secteur Développement et opérations immobilières