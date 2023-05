Les bénéfices du quatrième trimestre de LT Foods en Inde augmentent grâce à une forte demande

Le bénéfice net consolidé du producteur de riz a atteint 1,28 milliard de roupies (15,65 millions de dollars) au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, contre 715,1 millions de roupies un an plus tôt.

La société, dans un document déposé en bourse, a déclaré que le nombre de ménages consommant ses produits a augmenté de 31,26 % pour atteindre 4,5 millions au cours de l'exercice clos en 2023.

LT Foods exporte également du riz dans plus de 60 pays, dont les États-Unis, et dans des régions telles que l'Europe, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient.

La hausse des bénéfices intervient alors que les prix des exportations de riz indien ont atteint leur plus haut niveau en deux ans à la fin du mois de février, les importateurs préférant la variété indienne aux produits de base plus coûteux provenant de centres comme la Thaïlande et le Vietnam. [RIC/AS]

Le revenu consolidé des opérations au quatrième trimestre a augmenté de plus de 19 % pour atteindre 18,21 milliards de roupies, stimulé par une croissance de 30 % en glissement annuel du segment basmati et autres spécialités de la société.

"Notre part de marché en volume en Inde continue d'augmenter et s'élève actuellement à 29,6 % (par an)", a déclaré Ashwani Arora, directeur général et chef de la direction.

L'Inde, premier exportateur mondial de riz, a expédié en 2022 un nombre record de produits de base cultivés dans le pays, malgré les restrictions imposées par le gouvernement sur les ventes à l'étranger.

Les actions de LT Foods ont augmenté de 3,7 % après les résultats de jeudi.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)