Croissance dynamique dans les secteurs verticaux clés et afflux important de commandes

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le premier trimestre clos le 30 juin 2023, tels qu'ils ont été approuvés par son conseil d'administration.

« Au cours du premier trimestre de l’exercice 24, LTIMindtree a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 8,2 % sur 12 mois en monnaie constante. Nos principaux secteurs verticaux BFSI, Fabrication & Ressources et Hi-Tech, Médias et Divertissements, qui représentent 75 % de nos revenus ont été très productifs. Nos programmes stratégiques portent déjà leurs fruits, comme en témoigne l'évolution à la hausse de l'ensemble de nos clients. L’afflux de commandes a continué à augmenter et a atteint 1,41 milliards d’USD durant ce trimestre. Notre rigueur opérationnelle nous a permis d’atteindre un BAII de 16,7 % et un RN de 13,2 %. »

-Debashis Chatterjee, PDG et Directeur Général

Évènements financiers clés et marquants :

Trimestre clos le 30 juin 2023

En dollars : Revenus s’élevant à 1 058,7 millions d’USD (croissances trimestrielle et annuelle respectivement de 0,1 % et de 8,1 %) ; Bénéfice net de 140,1 millions de dollars US (croissance trimestrielle de 3,4 % / baisse annuelle de 1,2 %).

En roupies indiennes : Revenus de 87 021 millions de roupies (croissance de 0,1 % par rapport au trimestre précédent / 13,8 % par rapport à l'année précédente) ; Bénéfice net de 11 523 millions de roupies (croissance de 3,4 % par rapport au trimestre précédent / 4,1 % par rapport à l'année précédente).



Autres faits marquants :

Clients : 723 clients actifs à partir du 30 juin 2023 ; Les clients de plus de 5 millions de dollars ont augmenté de 18 par rapport à l'année précédente, pour un total de 148 clients ; Les clients de plus de 10 millions de dollars ont augmenté de 9 par rapport à l'année précédente, pour un total de 88 clients ; Les clients de plus de 50 millions de dollars ont augmenté de 3 par rapport à l'année précédente, pour un total de 13 clients.

Personnel : 82 738 professionnels à partir du 30 juin 2023 ; La baisse des 12 derniers mois était de 17,8 %.



Accords signés

L'une des plus grandes compagnies d'assurance tous risques aux États-Unis a choisi LTIMindtree comme partenaire stratégique pour un contrat pluriannuel de développement et de maintenance d'applications ;

Une grande entreprise américaine d'assurance et de retraite a attribué à LTIMindtree un contrat pluriannuel pour des services de gestion d'infrastructures 24/7 ;

Une entreprise bien connue dans le secteur de l'électronique grand public et de l'informatique personnelle, réputée pour sa qualité et son innovation, a choisi LTIMindtree pour mener la transformation numérique et la réingénierie des processus d’entreprise, y compris l'adoption de modèles d'entreprise « as-a-Service » ;

Un géant des technologies de communication numérique basé aux États-Unis s'est associé à LTIMindtree pour développer une chaîne d'approvisionnement résiliente dans l’optique d'acquérir de nouveaux clients ;

Un géant pharmaceutique basé au Royaume-Uni a attribué à LTIMindtree un contrat pluriannuel pour fournir des services de gestion SAP, ainsi que des services de test et d’assistance ;

Une grande entreprise américaine multinationale de biens de consommation a choisi LTIMindtree pour co-créer et assister leur plateforme de solutions médias intégrées dans le cadre de l'achat de publicités sur différents canaux ;

Un organisme de réglementation prestigieux a choisi LTIMindtree pour l’utilisation de son entrepôt de données de nouvelle génération ;

LTIMindtree a conclu un nouveau partenariat dans l'industrie des boissons, avec un contrat de services d'application permettant à notre client de créer un modèle évolutif et flexible pour les services d'application informatique ;

Un leader mondial en gestion des risques et en conseil a choisi LTIMindtree pour construire une plateforme inédite de données basée sur le cloud en utilisant AWS. Cette plateforme fondamentale de pointe permettra au client d'améliorer l'expérience des transporteurs et des clients en exploitant les données pour créer un avantage informationnel ;

Un important acteur américain de l'assurance tous risques a choisi LTIMindtree pour migrer et moderniser sa plateforme de données héritée vers la plateforme de données cloud de Snowflake en tirant profit de l’ensemble de nos outils propriétaires PolarSled.

Reconnaissances

Reconnue comme un « leader » dans la matrice PEAK 2023 des services informatiques de gestion d'actifs et de patrimoine d'Everest Group ;

Reconnue comme un « leader » dans la matrice PEAK 2023 de Microsoft Dynamics 365 d'Everest Group ;

Snowflake lui a décerné le prix 2023 du partenaire de l'année en matière d'innovation pour les intégrateurs de systèmes dans le monde ;

Reconnue comme visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2023 de Gartner® pour les services gérés d'externalisation de centres de données et d'infrastructures hybrides.

*GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et sont mentionnées aux présentes avec la permission du détenteur. Tous droits réservés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux acheteurs potentiels de ne choisir que les fournisseurs placés dans le haut du tableau ou autre désignation. Les publications de recherche de Gartner représentent l’opinion de l’organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou tacite, relative à cette étude quant à la qualité marchande ou la pertinence de l’étude à des fins spécifiques.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation, et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant plus de 82 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées des anciens Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.ltimindtree.com/.

Conférence téléphonique sur les résultats

Lundi 17 juillet 2023 (19h00 IST)

Pour joindre la conférence téléphonique sur les résultats

Inscrivez-vous ici

Après votre inscription, vous recevrez une confirmation par e-mail contenant les informations pour participer au webinar.

La fiche d'information et le communiqué de presse sont disponibles sur le site web de LTIM :

www.ltimindtree.com/investors

La transcription et l'enregistrement audio seront disponibles à l'adresse :

https://www.ltimindtree.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230717465904/fr/