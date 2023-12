LTIMindtree a annoncé l'inauguration d'un nouveau Delivery Center à Mexico, dans le cadre de l'expansion de sa présence en Amérique latine. Ce centre permettra à LTIMindtree de transformer et de localiser sa main-d'œuvre sur le continent américain. Le centre a été inauguré le 14 décembre 2023 par Son Excellence, Pankaj Sharma, ambassadeur de l'Inde au Mexique, Fadlala Akabani, ministre de l'Économie du Secrétariat du développement économique du Mexique, Rajeev Jain, vice-président exécutif et chef mondial des opérations, LTIMindtree, Greg Dietrich, vice-président exécutif et chef régional de la livraison pour les Amériques, et Anurag Tripathi, vice-président associé, LTIMindtree.

Situé au cœur du quartier financier de Mexico, le centre de livraison de plus de 100 places est une installation qui favorise la collaboration et l'innovation, et qui est conçue pour s'adapter à la croissance future. Il soutiendra les capacités de l'entreprise dans la région, en rapprochant les services de classe mondiale de LTIMindtree de ses clients dans les gammes de services SAP et Digital Engineering. Anurag Tripathi, vice-président associé de LTIMindtree, dirigera le centre de livraison de Mexico en tant que responsable de la livraison et des opérations de la région LATAM, en mettant l'accent sur la croissance future et la production de résultats de haute qualité pour les clients.