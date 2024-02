LTIMindtree Limited est une société de services informatiques spécialisée dans l'optimisation et la transformation numériques des entreprises et des organisations. La société propose des solutions dans les domaines de la cybersécurité, de l'automatisation des tâches, de la gestion des données, des infrastructures numériques, des plateformes sur cloud, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, etc. Le CA par secteurs d'activité se répartit comme suit : - banques, services financiers et assurances (36,9%) ; - technologies, médias et divertissement (24,3%) ; - industries, mines et énergies (16,9%) ; - commerce, grande distribution, transport et hôtellerie (15,4%) ; - santé, sciences de la vie et services publics (6,5%). A fin mars 2023, LTIMindtree Limited compte plus de 700 clients dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique (72,2%), Europe (15%) et autres (12,8%).

Secteur Services et conseils en informatique