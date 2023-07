LTIMindtree Limited est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques basée en Inde. L'entreprise se consacre à l'analyse, à la conception, à la maintenance, à la conversion, au portage, au débogage, au codage, à l'externalisation et à la programmation de logiciels, ainsi qu'à la fourniture de services liés aux technologies de l'information. La société opère à travers cinq segments : Banque, services financiers et assurance ; Haute technologie, médias et divertissement ; Fabrication et ressources ; Commerce de détail, produits de consommation courante et voyages, transport et hôtellerie ; et Santé et services publics. Ses services comprennent la formation au cloud et à l'infrastructure, le conseil, la réussite des clients, la cybersécurité, les données et les insights, l'ingénierie numérique, les logiciels en tant que service disruptifs (D-SaaS), les opérations de plateforme, les solutions d'automatisation intelligentes, et l'assurance et l'ingénierie de la qualité. Ses plateformes comprennent LTI Infinity, Fosfor, LTI Canvas, Mindtree NxT, Unitrax, REDaxis et Advanced Smart City Operating Platform.

Secteur Services et conseils en informatique