LU THAI TEXTILE CO., LTD est une société basée en Chine qui se consacre principalement au commerce des tissus. La société opère à travers la chaîne industrielle du textile et de l'habillement, y compris la sélection du coton, la filature, le blanchiment et la teinture, le nettoyage, les tests, la fabrication et la commercialisation des vêtements. L'entreprise est impliquée dans la production et la distribution de tissus teints en fil de qualité moyenne et supérieure et de tissus de teinture pour les chemises et les vêtements. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers, tels que le Japon, l'Asie du Sud-Est, les États-Unis et l'Europe, entre autres.

Secteur Textiles et Cuirs