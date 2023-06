(Alliance News) - LU-VE Spa a annoncé jeudi deux nouveaux développements liés à son plan de développement international vers des zones stratégiques en Chine et aux États-Unis : dans le pays asiatique, la société a conclu un accord pour agrandir une usine de production, tandis qu'à l'étranger, elle a créé LU-VE US Inc, un nom de société qui remplace l'original Zyklus Heat Transfer Inc, une société acquise en 2018.

En ce qui concerne le projet chinois, l'entreprise a conclu un accord avec la préfecture de Tianmen, dans la province de Hubei, pour agrandir l'usine de production LU-VE Tianmen, qui passe de 19 000 mètres carrés actuellement à une superficie totale de plus de 43 000 mètres carrés, dont 6 640 mètres carrés de surface semi-couverte dédiée au stockage des produits finis.

L'accord, explique l'entreprise dans une note, est valable pour dix ans et prévoit des investissements du gouvernement pour l'expansion de l'usine LU-VE Tianmen, dans le cadre du projet "Belt and Road Initiative", qui a le double objectif de relier la Chine à l'Europe et d'attirer les investissements des entreprises étrangères dans les zones intérieures et occidentales du pays.

LU-VE Tianmen bénéficiera d'allègements fiscaux, d'incitations à la formation du personnel et de conditions favorables pour la renégociation du loyer et des coûts énergétiques. L'entreprise aura également accès à 1 000 mètres carrés supplémentaires de bureaux et bénéficiera d'une installation de 36 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques pour soutenir l'usine de production. Les travaux d'agrandissement seront achevés à la fin du premier trimestre 2024.

Aux États-Unis, LU-VE Group a annoncé la création de LU-VE US Inc. Le nouveau nom de la société remplace l'original Zyklus Heat Transfer Inc, une société acquise en 2018.

Basée à Jacksonville, dans le comté de Cherokee, au Texas, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication d'échangeurs de chaleur pour les secteurs de la réfrigération commerciale, du transport frigorifique et de la climatisation.

"Elle a une longue tradition dans l'industrie et est très bien établie dans la région avec une clientèle importante", souligne LU-VE. Afin de renforcer sa position sur le marché de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale, le groupe LU-VE prévoit d'agrandir son usine afin de disposer d'un espace supplémentaire pour l'installation de nouvelles lignes de production de produits ventilés.

Matteo Liberali, PDG du Groupe LU-VE, a déclaré : "Nous sommes très fiers d'annoncer deux nouveaux ajouts à notre plan d'expansion internationale dans des zones géographiques stratégiques pour nous. La Chine et l'Asie du Sud-Est représentent pour nous des marchés à forte croissance. Nous avons décidé de renforcer l'usine, notamment pour profiter des avantages de la nouvelle politique du gouvernement chinois, "Pour la Chine depuis la Chine", qui vise à accroître la consommation intérieure de produits de haute qualité.

La politique d'expansion de la "chaîne du froid", dans le cadre de laquelle des investissements d'environ 80 milliards d'euros sont prévus pour la période 2023-2028, fait également partie de cette politique. La deuxième pierre à l'édifice est aux États-Unis : nous renforçons notre présence dans le pays afin de consolider notre positionnement et de profiter des opportunités de développement qu'offre le marché, et pour cela nous prévoyons d'agrandir l'usine dans le but d'élargir notre offre et d'augmenter la capacité de production."

L'action LU-VE est dans le rouge de 1,0% à 29,10 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

