LU-VE SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur des composants et équipements électriques. La société fournit principalement des produits de réfrigération et de climatisation. Son portefeuille de produits comprend des unités de refroidissement commerciales, des unités de refroidissement industrielles, des refroidisseurs à air, des condenseurs en acier sans tube, des condenseurs à air, des condenseurs secs, des accessoires et des produits spéciaux. Par l'intermédiaire de ses entités commerciales, telles que LU-VE France Sarl, LU-VE Polska, LU-VE Deutschland GmbH et LU-VE Austria Representative, entre autres, la société est active sur le marché national, en Australie, en Autriche, en Chine, à Hong Kong, en France, en Allemagne, en Inde, en Pologne, dans la Fédération de Russie, à Singapour, en Espagne, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni.

Secteur Equipements et composants électriques