(Alliance News) - LU-VE Spa a annoncé lundi que sa filiale Refrion, basée dans le Frioul, a signé un accord pour la fourniture de systèmes de refroidissement pour les générateurs diesel de secours EDG de la centrale nucléaire de Hinkley Point C, dans le Somerset, en Angleterre.

La valeur de la commande, signée avec la Nuclear New Build Generation Company, par l'intermédiaire de l'entrepreneur britannique Bouygues Energies & Services, est d'environ 27 millions d'euros et la fourniture des premiers lots commencera en 2025.

"Il s'agit d'une collaboration hautement stratégique pour le groupe basé à Uboldo et ses plans de développement, qui lui permet d'étendre son expertise technique et d'offrir des solutions de haute technologie dans un secteur stratégique pour atteindre l'objectif Net Zero et protéger l'environnement de la menace du changement climatique", a commenté l'entreprise dans une note.

Une fois achevé, ce projet d'ingénierie complexe et technologiquement avancé fournira 7 % de la consommation d'électricité du Royaume-Uni. La centrale nucléaire de Hinkley Point C, construite par EDF Energy, la division britannique de la multinationale française de l'électricité EDF SA, est l'un des plus grands projets européens à ce jour. Elle produira 3 260 MW d'électricité, répondant ainsi à l'objectif britannique d'une électricité neutre en carbone pour environ 6 millions de foyers, ce qui permettra d'économiser 9 millions de tonnes de CO2 chaque année.

Matteo Liberali, président-directeur général du groupe LU-VE, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour travailler sur un projet d'une telle ampleur et d'une telle complexité. La commande d'Hinkley Point témoigne de notre haut niveau d'expertise et de notre capacité d'innovation, et confirme la position concurrentielle de LU-VE sur le marché, obtenue grâce à la stratégie de diversification des applications des produits qui, avec la diversification géographique, représente l'une des forces de notre groupe".

"L'entrée dans le secteur nucléaire, qui a eu lieu grâce à notre filiale Refrion, est un pas important dans notre parcours de croissance, qui envisage de nouvelles opportunités, à la lumière du Plan national intégré pour l'énergie et le climat que le gouvernement italien vient d'envoyer à Bruxelles, avec l'objectif d'atteindre zéro émissions nettes d'ici 2050. Je remercie personnellement toute l'équipe spéciale pour l'excellent travail réalisé avec dévouement, passion et une grande expertise technique", a conclu M. Liberali.

LU-VE se négocie dans le vert de 1,0 % à 25,75 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

