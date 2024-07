Lubair Aviation Technology Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la distribution de matériel aéronautique orienté vers le service. La société est principalement engagée dans la fourniture de solutions de produits et de services de gestion de la chaîne d'approvisionnement aux clients. Les principaux produits de la société comprennent le carburant pour l'aviation civile, les matières premières pour l'aviation et autres consommables, les produits chimiques pour l'aviation et les équipements d'assistance au sol. La société fournit principalement des produits et des services aux compagnies aériennes, aux sociétés de maintenance d'aéronefs, aux constructeurs d'aéronefs et aux fabricants d'équipements d'origine (OEM). La société exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et ceux de la région Asie-Pacifique.