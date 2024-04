Lubelski Wegiel Bogdanka SA est un fabricant de houille basé en Pologne. Elle est engagée dans l'extraction de la houille utilisée pour la production d'énergie électrique et thermique ainsi que pour la production de ciment. Les principaux clients de la société sont : les centrales électriques, les cimenteries, les usines produisant des engrais et les centrales thermiques situées dans l'est ou le nord-est de la Pologne. La mine Bogdanka est située dans le district houiller central, qui se trouve dans le bassin houiller de Lubelskie. La mine de Lubelski Wegiel Bogdanka SA effectue ses opérations minières dans la zone minière d'une surface de 57 kilomètres carrés. Au 31 décembre 2012, elle exploitait une filiale, Leczynska Energetyka Sp. z o.o., et elle détenait une participation de 24,41 % dans Kolejowe Zaklady Maszyn KOLZAM SA. Le principal actionnaire de la société est Enea SA.