La société de traitement et de négoce de diamants HB Antwerp a déclaré lundi qu'elle avait retiré l'un de ses trois cofondateurs de la direction à la suite de divergences sur la stratégie, ce qui intervient alors qu'un pacte de vente avec le principal producteur, le Botswana, est en cours d'élaboration.

Oded Mansori, qui a cofondé HB Antwerp en 2020 avec ses partenaires Shai de Toledo et Rafael Papismedov, a déclaré qu'il les poursuivait en justice pour sa révocation.

"Le 1er septembre, HB a mis fin au rôle de gestion de M. Oded Mansori dans toutes les sociétés HB", a déclaré la société belge dans un communiqué, citant une "différence marquée dans la vision stratégique et les approches commerciales".

Le gouvernement du Botswana, premier producteur mondial de diamants en valeur, a déclaré en mars qu'il avait accepté d'acheter une participation de 24 % dans HB Antwerp. Dans le cadre de cet accord, l'entreprise publique Okavango Diamond Company fournira à HB une quantité non divulguée de diamants bruts pendant cinq ans.

L'accord doit encore être signé.

M. Mansori, diamantaire de longue date, a déclaré dans un communiqué séparé qu'il était "déterminé à défendre sa vision et à se battre pour le bien-être et l'avenir de HB" et qu'"une procédure judiciaire est actuellement en cours".

M. Mansori, qui s'est refusé à tout autre commentaire, a déclaré qu'il était toujours actionnaire de la société.

HB a également conclu un partenariat avec Lucara Diamond Corp, qui achète des pierres de 10 carats et plus à la mine Karowe de la société minière cotée à la bourse de Toronto, dans le centre du Botswana, à des prix basés sur le résultat estimé du polissage de chaque diamant.

Lucara n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la question de savoir si le conflit juridique pourrait avoir une incidence sur son propre accord avec HB Antwerp.

En 2022, HB Antwerp s'est associé à Microsoft pour suivre les pierres précieuses extraites via la blockchain, alors que les consommateurs s'efforcent de débarrasser la chaîne d'approvisionnement des fraudeurs et des diamants extraits dans les zones de guerre et vendus pour financer des insurrections.

D'autres mineurs de diamants, dont De Beers, l'unité d'Anglo American, utilisent également des plateformes blockchain pour tracer leurs diamants et en vérifier l'authenticité.