Le fabricant de la vodka Ketel One a lancé une offre soutenue par la direction pour acheter le fabricant néerlandais de gin et de spiritueux Lucas Bols pour 269,5 millions d'euros (284,51 millions de dollars), ont déclaré les entreprises lundi.

Le groupe Nolet, également néerlandais, a déclaré avoir accepté d'offrir 18 euros en espèces par action pour Bols, soit une prime de 76 % par rapport au cours de clôture de Bols le 6 octobre, qui s'élevait à 10,20 euros. Bols est le fabricant des gins Bols, de la boisson au fruit de la passion Passoã et de la liqueur Galliano. L'entreprise familiale Nolet fabrique Ketel One et Nolet's Gin.

"Cette opération permettra de créer un champion néerlandais sur le marché mondial des spiritueux et des cocktails et de préserver un héritage précieux et un potentiel de croissance à long terme", ont-ils déclaré. (1 $ = 0,9472 euro) (Reportage de Toby Sterling, Rédaction de Louise Heavens)