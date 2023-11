(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

eEnergy Group PLC, en hausse de 40% à 5,61 pence, fourchette de 12 mois 2,50 pence-7,80 pence. La société de services d'énergie nette zéro reçoit un "investissement stratégique" de son partenaire Luceco PLC. Le fabricant et distributeur d'éclairage Luceco investira 1,8 million de livres sterling dans eEnergy. Il souscrira 35,1 millions d'actions eEnergy à 5 pence chacune, soit une prime de 25 % par rapport au cours de clôture de l'entreprise mardi. Luceco détiendra ainsi une participation de 9,1 % dans la société cotée sur l'AIM. Les actions de Luceco ont augmenté de 2,8 %.

Europa Oil & Gas Holdings PLC, en hausse de 4,9% à 1,28 pence, fourchette de 12 mois 0,95p-1,78p. Europa note que le puits W1 du champ pétrolifère onshore de Wressle au Royaume-Uni a repris sa production. "La pompe à jet et l'équipement de surface associé fonctionnent comme prévu et depuis la reprise de la production, le puits W1 a produit à des taux bruts de plus de 950 barils de pétrole par jour, contre environ 750 bopd avant la pompe à jet", ajoute Europa. Europa détient un intérêt économique de 30 % dans cet actif

Time Out Group PLC, en hausse de 4,3% à 48,50 pence, fourchette de 12 mois 32,00p-51,00p. Le groupe indique que les augmentations de revenus annuels et les médias et l'hôtellerie présentent des perspectives confiantes, malgré des "conditions macroéconomiques difficiles". Le chiffre d'affaires net de l'exercice clos le 30 juin a augmenté de 37 %, passant de 55,4 millions de livres sterling à 76 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires net exclut la part des concessionnaires. La perte avant impôts de Time Out s'est creusée, passant de 19,5 millions de livres sterling à 25 millions de livres sterling. Les frais administratifs ont augmenté de 35 %, passant de 58,7 millions de livres sterling à 79,4 millions de livres sterling. Time Out a déclaré : "Contrairement à la plupart des entreprises du secteur des médias et de l'hôtellerie, le groupe Time Out dispose aujourd'hui de multiples possibilités de croissance soutenue et est en train de se constituer un précieux flux de revenus récurrents à long terme. Malgré les vents contraires macroéconomiques, nous sommes de plus en plus confiants dans la croissance future et la poursuite de la traction, car nous continuons à réaliser nos plans ambitieux, les performances du premier trimestre de l'exercice 24 étant conformes aux attentes de la direction".

AIM - LOSERS

Tern PLC, baisse de 15% à 4,05 pence, fourchette de 12 mois 3,22 pence-12,50 pence. Tern décide de ne pas investir davantage dans la société de son portefeuille InVMA Ltd, qui opère sous le nom de Konektio, car les performances de l'entreprise n'ont pas été à la hauteur des attentes. "Tern n'envisage pas, à l'heure actuelle, de fournir un financement supplémentaire à Konektio et la société cherchera à réaliser la valeur de sa participation restante dans Konektio en temps voulu", déclare Tern.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

