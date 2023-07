(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Luceco PLC - Fournisseur londonien d'accessoires de câblage, de chargeurs de véhicules électriques, d'éclairage LED et de produits d'alimentation portables - Déclare que le premier semestre 2023 a été supérieur à ses attentes malgré un chiffre d'affaires en baisse de 5,0% d'une année sur l'autre à 101 millions de livres sterling. Elle attribue cette baisse à l'environnement économique actuel qui, selon elle, réduit les dépenses de RMI résidentiel. Il note que le déstockage post-pandémique des clients semble avoir pris fin. Le bénéfice d'exploitation ajusté intermédiaire devrait être d'au moins 10,5 millions de livres sterling. Elle ajoute que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année devrait se situer dans le haut de la fourchette des attentes actuelles du marché, en supposant que la demande se maintienne à ses niveaux actuels. Le consensus prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté de 20,3 millions de livres sterling dans une fourchette de 19,2 millions à 21,9 millions de livres sterling. "Il est encourageant de voir à nouveau notre marge brute s'améliorer et rassurant que notre carnet de commandes soutienne de bonnes perspectives pour [le troisième trimestre]. Les pressions sur les coûts des matériaux et du fret continuent de s'atténuer dans l'ensemble, mais les pressions sur les salaires demeurent. Nous sommes enthousiasmés par un certain nombre de développements de produits qui nous offrent de bonnes opportunités de croissance à moyen et long terme, en particulier dans le domaine des véhicules électriques", a déclaré le directeur général John Hornby.

Midwich Group PLC - Distributeur spécialisé dans l'audiovisuel basé à Norfolk, en Angleterre, pour le marché commercial - déclare que le premier semestre 2023 a été "fort" avec un chiffre d'affaires et un bénéfice avant impôt ajusté "record". Le chiffre d'affaires devrait dépasser 610 millions de livres sterling, soit une hausse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice avant impôt ajusté devrait s'élever à 21,5 millions de livres sterling, soit une hausse de 14 % en glissement annuel. La marge brute s'améliore pour atteindre 16,3 %, son niveau le plus élevé depuis le précédent record de 2019. Explique que la reprise continue du marché des événements en direct a été partiellement compensée par le ralentissement des marchés des entreprises et de l'éducation. Note que le commerce de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique a été solide, avec un chiffre d'affaires en hausse de 14% en glissement annuel. En revanche, le chiffre d'affaires du Royaume-Uni et de l'Irlande a été "légèrement" inférieur à celui de l'année précédente. "Les carnets de commandes restant bien remplis, le conseil d'administration s'attend à ce que la dynamique observée au premier semestre 2023 se poursuive jusqu'à la fin de l'année, à moins que les conditions économiques générales ne se détériorent de manière significative. Par conséquent, le conseil continue de s'attendre à ce que les performances commerciales pour l'ensemble de l'année soient conformes à ses attentes précédentes avant la contribution positive des trois acquisitions réalisées en juillet", indique la société. Midwich annoncera ses résultats intermédiaires le 5 septembre.

Petra Diamonds Ltd - Exploitant et fournisseur de diamants axé sur l'Afrique du Sud - Réitère ses prévisions d'augmentation de la production annuelle d'un million de carats au cours de l'exercice 2025, grâce au redressement opérationnel en cours à Finsch et au redémarrage de Williamson en avance sur le calendrier. Prévoit une augmentation supplémentaire de 300 000 carats pour l'exercice 2026. Pour l'exercice 2023, clos le 30 juin, la production a totalisé 2,7 millions de carats, en baisse par rapport aux 3,4 millions de carats de l'exercice précédent et légèrement inférieure aux prévisions antérieures. La production du dernier trimestre de l'exercice a chuté de 5 % par rapport au trimestre précédent, à 620 018 carats, en raison de la baisse des teneurs à la mine de Cullinan et à Finsch. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 328,4 millions USD, soit une baisse de 44 % par rapport aux 584,1 millions USD de l'année précédente.

Adriatic Metals PLC - Société d'exploration et de développement de métaux précieux et de base axée sur la Bosnie-Herzégovine et la Serbie - Annonce la réception des analyses finales à inclure dans l'estimation des ressources de Rupice Northwest 2023. La zone inférieure de RNW continue de s'étendre avec des teneurs élevées persistantes. Des intersections à haute teneur en or et en cuivre continuent d'être obtenues dans la zone inférieure de RNW avec le maintien de teneurs élevées en zinc, en plomb et en argent, notamment 5,50 mètres à 1 326,9 grammes par tonne d'équivalent argent ou 42,7 % d'équivalent zinc. Le forage d'exploration se poursuivra après la publication de l'estimation des ressources Rupice et RNW en 2023. "Les dernières analyses ont continué à étendre et à confirmer la robustesse des hautes teneurs de la minéralisation RNW, ainsi que la continuité de la teneur et la distribution spatiale du métal. L'extension occidentale de RNW est une zone passionnante qui offre de nouvelles possibilités de développement", déclare Paul Cronin, directeur général.

Anexo Group PLC - fournisseur de services juridiques et de location de crédit intégré, basé à Liverpool - annonce que sa filiale de services juridiques, Bond Turner, a obtenu une décision "révolutionnaire" de la Cour d'appel du Royaume-Uni concernant la possibilité de réclamer le coût d'un interprète en tant que débours dans un cas où des coûts fixes s'appliquent. L'arrêt affirme qu'un demandeur qui n'est pas en mesure de parler ou de comprendre parfaitement la langue de la procédure judiciaire est vulnérable car "sa capacité à participer à la procédure, ou à donner le meilleur de lui-même, peut être compromise". Ce jugement signifie que Bond Turner et d'autres avocats qui représentent des parties vulnérables en raison de leur langue pourront recouvrer les coûts d'un interprète auprès de la partie fautive qui leur a causé des pertes et des dommages. Le président Alan Sellers déclare : "Nous sommes ravis que la Cour d'appel ait reconnu l'importance de veiller à ce que nos clients aient les meilleures chances possibles de faire valoir leurs droits pleinement et clairement, et qu'elle ait ainsi confirmé l'ancien principe de common law selon lequel il faut prendre sa victime comme on la trouve".

Unbound Group PLC - Société mère basée à Skelmersdale, en Angleterre, qui vend une gamme de marques axées sur les plus de 55 ans - déclare que les administrateurs de sa principale filiale opérationnelle, Beaconsfield Footwear Ltd, ont achevé la vente de l'activité et des actifs de la filiale à Buckminster Hamilton Ltd, une entité contrôlée par WoolOvers Group Ltd, pour un montant total en numéraire de 6,7 millions de livres sterling. L'entreprise précise que la réalisation de cette vente ne devrait pas se traduire par une valeur attribuable aux actionnaires existants de l'entreprise.

DSW Capital PLC - Propriétaire de la marque Dow Schofield Watts, une société de conseil financier basée à Warrington, en Angleterre - Le directeur général James Dow achète 109 334 actions au prix de 68,5 pence chacune pour un total de 74 894 livres sterling ce mardi. Suite à cet achat, Dow détient une participation de 15,5 % dans la société.

Argo Blockchain PLC - Mineur de crypto-monnaies basé à Londres - A l'intention d'effectuer un placement de 47,8 millions d'actions au prix de 10 pence chacune. Note que le prix de placement représente une décote de 26% par rapport au cours de clôture de ses actions le mardi. La société a également l'intention de faire une offre sur la plateforme PrimaryBid au même prix de placement afin d'offrir aux investisseurs individuels la possibilité de participer à la levée de fonds. Le produit du placement proposé et de l'offre aux particuliers sera utilisé pour réduire l'encours de la dette de la société et pour poursuivre des projets de croissance stratégiques, explique la société. La société a actuellement un encours de dette de 59,1 millions de livres sterling.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

