Luceco plc est une société basée au Royaume-Uni qui fabrique et distribue des accessoires de câblage, des éclairages à diodes électroluminescentes (DEL) et des produits d'alimentation portables pour les marchés mondiaux. Les accessoires de câblage de la société comprennent les interrupteurs et les prises, la protection des circuits, les dispositifs de câblage extérieur, les boîtes de jonction, la gestion des câbles, l'alimentation commerciale et les accessoires. Ses catégories de produits d'éclairage LED comprennent l'éclairage résidentiel et commercial, l'éclairage résidentiel et commercial, l'éclairage secteur et solaire, et l'éclairage de travail et de chantier. Ses catégories de produits d'alimentation portable comprennent les rallonges, les enrouleurs de câbles, les adaptateurs et les accessoires. Ses marques comprennent nexus, Luceco, Kingfisher Lighting, DW Windsor, masterplug, ROSS et SYNC. Les canaux de vente de la société comprennent la vente au détail, la vente hybride, la vente en gros professionnelle et les projets professionnels. Ses solutions de gestion des câbles comprennent des goulottes de câbles décoratives et des accessoires, des supports de câbles résistants au feu, des protecteurs de câbles au sol et des organisateurs de câbles.