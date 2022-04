COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BARENTIN, LE 12.04.2022

LUCIBEL ANNONCE SES RÉSULTATS ANNUELS 2021 :

• Résistance du chiffre d'affaires en dépit d'un contexte de marché compliqué

• Forte progression du taux de marge brute à 52,1 % contre 46,1% en 2020

• BSAR permettant de souscrire des actions Lucibel à 1 € jusqu'au 29 juillet 2022

• 2022 : accélération attendue de l'activité « cosmétique » dès le 2nd semestre

Partenariat DIOR en phase de finalisation

Le groupe Lucibel annonce ses résultats annuels établis en normes françaises, arrêtés par le conseil d'administration du 8 avril 2022 et en cours d'audit.

Données en K€ 2021(*) 2020 Chiffre d'affaires 9 147 10 198 Excédent brut d'exploitation (2 110) (1 662) Résultat d'exploitation (2 852) (2 111) Résultat financier Résultat exceptionnel Impôt sur les bénéfices Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (72) 178 16 (196) (38) (431) 11 - Résultat net (2 926) (2 569)

(*) Données en cours d'audit

Chiffre d'affaires

Sur l'exercice 2021, l'activité du Groupe a été affectée par le net recul du chiffre d'affaires de sa filiale

Lorenz Light Technic (- 62%), qui intervient dans le secteur de la grande distribution et reste impactée par la crise sanitaire. De plus, Lorenz Light Technic a été pénalisée par l'arrêt de travail de son dirigeant, Jean-Marc Lorenz, depuis août 2020.

Le Groupe a également pâti de la désorganisation des marchés de composants internationaux qui a engendré des retards d'approvisionnement ayant conduit à différer des livraisons aux clients. Néanmoins, la relocalisation de sa fabrication en France, qui s'est traduite par la création de filières de sous-traitance locales, a permis au Groupe de contenir l'impact de ces pénuries internationales de composants.

Grâce à leurs innovations et leur positionnement haut de gamme, les filiales Procédés Hallier et Lucibelle Paris ont enregistré une forte croissance de leur chiffre d'affaires en 2021, respectivement +22% et +32%, permettant ainsi au Groupe de contenir la baisse de son chiffre d'affaires à 10% entre les exercices 2020 et 2021.

Marge brute

En dépit d'un contexte économique défavorable, notamment en raison du renchérissement des prix des matières premières et des composants, le Groupe est parvenu à améliorer de façon significative son taux de marge brute, qui passe de 46,1% du chiffre d'affaires en 2020 à 52,1% sur l'exercice 2021.

Cette évolution s'explique par les efforts d'optimisation continue des coûts de fabrication sur les sites de

Barentin et Montreuil, et par une appétence plus forte des clients pour les produits « Made in France », ce qui conforte le Groupe dans sa décision, prise dès 2014, bien avant la crise sanitaire, de relocaliser en France sa fabrication.

La forte progression du taux de marge brute permet une hausse de la marge brute en volume, qui s'établit à 4 767 K€ sur l'exercice 2021 contre 4 704 K€ en 2020.

Résultat d'exploitation

Charges externes

La hausse des charges externes (3 413 K€ en 2021 contre 2 861 K€ en 2020) s'explique essentiellement par l'évolution défavorable des coûts de transport (qui ont très fortement augmenté après la crise sanitaire, impact de 189 K€ sur l'exercice 2021) et par la forte augmentation des dépenses de marketing et communication (+135 K€ par rapport à 2020), initiées notamment dans le cadre du lancement du masque de beauté OVE en juin 2021.

Ces charges externes incluent également les frais d'études et de recherches (100 K€ en 2021) engagés par le Groupe pour les études cliniques menées sur les dispositifs cosmétiques vendus par Lucibelle Paris (Pad et masque de beauté OVE). Ces études ont permis de mettre en évidence la très grande efficacité de ces solutions technologiques (voir notamment les communiqués de presse des 13 janvier et 14 mars 2022).

Charges de personnel

Au 31 décembre 2021, l'effectif total du Groupe s'élevait à 64 salariés contre 71 fin décembre 2020.

Les frais de personnels sont globalement stables à 3 973 K€ en 2021 contre 3 908 K€ sur l'exercice 2020, alors qu'en 2020, le Groupe avait bénéficié de mesures de chômage partiel qui avaient permis d'alléger les charges de personnel d'environ 300 K€.

Excédent brut d'exploitation et résultat d'exploitation

L'excédent brut d'exploitation du Groupe ressort en perte de 2 110 K€ contre une perte de 1 662 K€ en 2020.

Résultat net

Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, qui intègre la plus-value réalisée sur la cession d'une des parcelles du site de Barentin dont le Groupe était resté propriétaire, ainsi que des frais de restructuration, la perte nette du Groupe s'établit à 2 926 K€.

Bilan

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres consolidés sont négatifs à hauteur d'environ 1,5 M€. Compte tenu d'une trésorerie brute disponible d'environ 1 M€ au 31 décembre 2021, l'endettement financier net du Groupe est légèrement inférieur à 5 M€.

Dans les autres dettes figure un produit constaté d'avance de 1 787 K€, correspondant à la plus-value résiduelle réalisée sur la vente du site de Barentin, qui est reconnue progressivement sur toute la durée de location du site.

Les besoins de trésorerie liés à l'exploitation en 2021 ont été couverts par les Prêts Garantis par l'Etat

(PGE) à hauteur de 1 748 K€ et par la cession, pour 500 K€, d'une parcelle de terrain, adjacente au site industriel de Barentin (Seine-Maritime), qui n'était pas nécessaire à l'activité de Lucibel, son bâtiment de 12 400 m2 étant suffisamment dimensionné pour l'exercice de son activité.

L'augmentation du besoin en fonds de roulement a également eu un impact sur les besoins de trésorerie.

Évènements post clôture

Lucibel a cédé, début janvier, une seconde parcelle de terrain à Barentin pour 589 K€.

Au 31 décembre 2021, Lucibel a procédé à une fusion simplifiée avec sa filiale Lorenz Light Technic par le biais d'une opération de transmission universelle du patrimoine. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la simplification de l'organisation juridique du Groupe et devrait permettre des économies liées à la mutualisation de certaines opérations.

Lucibel rappelle par ailleurs qu'au 31 mars 2022, 10 530 496 bons de souscription d'action remboursables

(BSAR) étaient en circulation, permettant la souscription de 2 632 624 actions Lucibel. Les modalités de ces BSAR sont les suivantes :

• 4 BSAR permettent de souscrire une action Lucibel au prix de 1 € ;

• Lucibel peut procéder au remboursement des BSAR attribués et encore en circulation, à un prix unitaire de 0,01 €, si la moyenne du cours de clôture de l'action LUCIBEL (pondérée par les volumes de transaction de l'action LUCIBEL), calculée sur dix jours de bourse consécutifs, excède de 20% le prix d'exercice de 1 €, soit 1,2 €.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, 205 K€ ont été apportés à Lucibel suite à l'exercice de ces BSAR.

Pour mémoire, le cours de clôture de l'action Lucibel était de 1,49 € le 11 avril 2022.

Lucibel attire l'attention de ses actionnaires sur le fait que ces BSAR, qui peuvent être exercés ou cédés sur le marché à tout moment (Code ISIN : FR0013525953 - Mnémo : LUCBS), perdront toute valeur à l'issue de leur période de validité qui se termine le 29 juillet 2022.

Perspectives 2022

Depuis son arrivée à la direction commerciale du groupe Lucibel en septembre 2021, puis à la direction générale, Stéphane Vanel, qui compte plus de 20 années d'expérience dans le pilotage commercial d'activités dans le secteur de l'éclairage, est parvenu à relancer la dynamique commerciale groupe, avec un portefeuille d'affaires en cours de négociation à un niveau historiquement élevé.

Néanmoins, Lucibel étant positionnée, dans son activité éclairage, sur des projets dont le calendrier de concrétisation s'étale sur 6 à 18 mois, l'impact de cette dynamique n'est pas encore perceptible sur le chiffre d'affaires de début 2022 mais commencera à se faire ressentir dès le 2ème semestre 2022.

Après une année 2021 de transition, Lucibel anticipe une reprise de la croissance de son activité, notamment en raison de l'arrivée à maturité de ses deux axes d'innovation principaux : le LiFi et la cosmétique par la lumière.

En effet, sur le domaine prometteur du LiFi, technologie permettant d'accéder à internet par la lumière, sur laquelle le groupe Lucibel est pionnier, les nouvelles installations en cours de réalisation, notamment un marché de plus de 100K€ en cours d'installation à Rennes, illustrent un intérêt de plus en plus marqué pour cette technologie disruptive.

Dans son activité cosmétique, Lucibel est en phase de finalisation d'un contrat de partenariat majeur avec DIOR par lequel DIOR déploierait dans une vingtaine de pays le masque de beauté OVE, dans ses spas et auprès de ses clients particuliers.

Ce partenariat, ainsi que la mise sur le marché par Lucibel au 2nd semestre 2022 de nouveaux produits cosmétiques, complémentaires à la gamme existante, devraient permettre une forte croissance de cette activité cosmétique dès 2022.

Masque de beauté Ove - www.lucibelleparis.com

Prochaines publications

22 juillet 2022 après bourse : publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 12 octobre 2022 après bourse : publication des comptes du 1er semestre 2022

A propos de Lucibel

Fondée en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED.

